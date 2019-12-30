شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بشكل صادم اقدمت المليشيات الحوثيه وبقيادة سلطان زابن على اقتحام منزل في صنعاء واعتقال فتاه واقتيادها لجهه مجهوله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/30 الساعة 05:26 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ارتكاب أبشع الانتهاكات بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومن أبرز تلك الانتهاكات اختطاف الفتيات واقتيادهن إلى جهات مجهولة، في تحد صارخ للأعراف والقوانين. وقال شهود عيان لوكالة خبر، إن عناصر حوثية بقيادة المدعو سلطان زابن، قاموا باعتقال المواطنة اليمنية (ز. ع. الثلايا). وأوضحت المصادر أن عناصر الحوثي بقيادة المدعو زابن، والذي عينته مليشيا الحوثي الإرهابية مديراً لإدارة البحث الجنائي رغم صدور أحكام قضائية بحقه، والمتهم بارتكاب جرائم جسيمة بحق المختطفات اليمنيات، قاموا باقتحام منزل الفتاة الكائن في حي الدائري بالعاصمة صنعاء، واعتقلوا الفتاة واقتادوها إلى جهة مجهولة. وشنت مليشيا الحوثي حملة اختطافات طالت مئات المواطنين في مناطق سيطرتها بينهم فتيات، وارتكبت بحقهم أبشع أنواع الانتهاكات تنوعت بين الاعتداء الجسدي واللفظي والجنسي. وكانت أصدرت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر بياناً أدانت فيه قيام المليشيا بقيادة المدعو سلطان زابن بارتكاب جرائم جسيمة بحق المختطفات في سجون الحوثي.

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